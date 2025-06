Fête champêtre rue du Wieselstein Freyming-Merlebach 6 juillet 2025 11:30

Moselle

Fête champêtre rue du Wieselstein Place des fêtes de Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-06 11:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Fête d’été organisée par la Batterie Fanfare. Restauration et buvette sur place. Repas sur réservation escalope et spätzleTout public

0 .

rue du Wieselstein Place des fêtes de Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 34 06 65 77

English :

Summer festival organized by the Batterie Fanfare. Catering and refreshments on site. Meal on reservation: schnitzel and spätzle

German :

Sommerfest, das von der Batterie Fanfare organisiert wird. Restauration und Getränke vor Ort. Essen auf Vorbestellung: Schnitzel und Spätzle

Italiano :

Festa estiva organizzata dalla Fanfara della Batterie. Catering e rinfreschi in loco. Pasto su prenotazione: cotoletta e spätzle

Espanol :

Festival de verano organizado por la Batterie Fanfare. Catering y refrescos in situ. Comida previa reserva: schnitzel y spätzle

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-06-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH