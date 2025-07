Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach dimanche 27 juillet 2025.

Fête champêtre

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 11:30:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Organisée par la Chorale JADRAN. Restauration sur place dès 11h30. Possibilités de repas (sur inscriptions uniquement)Tout public

0 .

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 81 02 01

English :

Organized by the JADRAN Choir. Catering on site from 11:30 a.m. Meals available (registration required)

German :

Organisiert vom Chor JADRAN. Verpflegung vor Ort ab 11:30 Uhr. Essensmöglichkeiten (nur auf Anmeldung)

Italiano :

Organizzato dal Coro JADRAN. Catering in loco dalle 11.30. Pasti disponibili (registrazione obbligatoria)

Espanol :

Organizado por el coro JADRAN. Catering in situ a partir de las 11.30 h. Comidas disponibles (inscripción obligatoria)

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-07-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH