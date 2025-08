Fête champêtre Rue Elie Reumaux Freyming-Merlebach

Fête champêtre Rue Elie Reumaux Freyming-Merlebach dimanche 10 août 2025.

Fête champêtre

Rue Elie Reumaux Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Dimanche 2025-08-10 11:30:00

2025-08-10

Du club Epargne Cuvelette à la place des fêtes Reumaux. Restauration sur réservation filet mignon et spätzle Entrée libre.Tout public

Rue Elie Reumaux Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 84 07 99

English :

From Club Epargne Cuvelette to Place des fêtes Reumaux. Catering on reservation: filet mignon and spätzle Free admission.

German :

Vom Club Epargne Cuvelette bis zum Festplatz Reumaux. Verpflegung auf Vorbestellung: Filet Mignon und Spätzle Eintritt frei.

Italiano :

Dal Club Epargne Cuvelette a Place des fêtes Reumaux. Ristorazione su prenotazione: filet mignon e spätzle Ingresso libero.

Espanol :

Del Club Epargne Cuvelette a la Place des fêtes Reumaux. Catering previa reserva: filet mignon y spätzle Entrada gratuita.

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-08-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH