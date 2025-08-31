Fête champêtre Freyming-Merlebach

Fête champêtre Freyming-Merlebach dimanche 31 août 2025.

Fête champêtre

1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 11:30:00

2025-08-31

Du Cyclo Club Sainte Barbe à la place des fêtes Reumaux. Restauration sur place A midi jambon à la broche. Entrée libre.Tout public

1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 63 46 89 67 cycloclubsaintebarbe@gmail.com

English :

From Cyclo Club Sainte Barbe to Place des fêtes Reumaux. Catering on site: At noon: ham on the spit. Free admission.

German :

Vom Cyclo Club Sainte Barbe zum Festplatz Reumaux. Verpflegung vor Ort: Mittags: Schinken am Spieß. Freier Eintritt.

Italiano :

Dal Cyclo Club Sainte Barbe a Place des fêtes Reumaux. Ristorazione sul posto: a mezzogiorno: prosciutto allo spiedo. Ingresso libero.

Espanol :

Del Cyclo Club Sainte Barbe a la Place des fêtes Reumaux. Restauración in situ: A mediodía: jamón al espetón. Entrada gratuita.

L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH