Fête champêtre Freyming-Merlebach

1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach Moselle
Gratuit
Dimanche 2025-08-31 11:30:00
2025-08-31
2025-08-31
Du Cyclo Club Sainte Barbe à la place des fêtes Reumaux. Restauration sur place A midi jambon à la broche. Entrée libre.Tout public
1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 63 46 89 67 cycloclubsaintebarbe@gmail.com
English :
From Cyclo Club Sainte Barbe to Place des fêtes Reumaux. Catering on site: At noon: ham on the spit. Free admission.
German :
Vom Cyclo Club Sainte Barbe zum Festplatz Reumaux. Verpflegung vor Ort: Mittags: Schinken am Spieß. Freier Eintritt.
Italiano :
Dal Cyclo Club Sainte Barbe a Place des fêtes Reumaux. Ristorazione sul posto: a mezzogiorno: prosciutto allo spiedo. Ingresso libero.
Espanol :
Del Cyclo Club Sainte Barbe a la Place des fêtes Reumaux. Restauración in situ: A mediodía: jamón al espetón. Entrada gratuita.
