Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach
Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach dimanche 7 septembre 2025.
Fête champêtre
Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 11:30:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Organisée par les Vétérans et le FC Hochwald. Restauration sur place et repas paëlla sur réservation.Tout public
0 .
Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 42 65 16 70
English :
Organized by the Vétérans and FC Hochwald. Catering on site and paella meal on reservation.
German :
Organisiert von den Veteranen und dem FC Hochwald. Restauration vor Ort und Paëlla-Essen auf Reservierung.
Italiano :
Organizzato da Vétérans e FC Hochwald. Ristorazione in loco e pasto alla paëlla su prenotazione.
Espanol :
Organizado por los Vétérans y el FC Hochwald. Catering in situ y comida paëlla previa reserva.
L’événement Fête champêtre Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH