Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach dimanche 7 septembre 2025.

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-09-07 11:30:00

2025-09-07

2025-09-07

Organisée par les Vétérans et le FC Hochwald. Restauration sur place et repas paëlla sur réservation.Tout public

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 42 65 16 70

English :

Organized by the Vétérans and FC Hochwald. Catering on site and paella meal on reservation.

German :

Organisiert von den Veteranen und dem FC Hochwald. Restauration vor Ort und Paëlla-Essen auf Reservierung.

Italiano :

Organizzato da Vétérans e FC Hochwald. Ristorazione in loco e pasto alla paëlla su prenotazione.

Espanol :

Organizado por los Vétérans y el FC Hochwald. Catering in situ y comida paëlla previa reserva.

