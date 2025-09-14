Fête champêtre Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Dimanche 2025-09-14 11:00:00

2025-09-14

2025-09-14

Organisée par L’association ENZA. Dès 11h. Entrée libre. Réservation obligatoire du repas (choucroute garnie 4 viandes) à 15€ Réservation des casse-croûte cochon à la broche. Café et gâteaux sur place.Tout public

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 88 13 22 96 association.enza@gmail.com

English :

Organized by the ENZA association. From 11 am. Free admission. Reservation required for the meal (4-meat sauerkraut) at 15? Reservation for snacks on the spit. Coffee and cakes on site.

German :

Organisiert von L’association ENZA. Ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Obligatorische Reservierung des Essens (Sauerkraut mit 4 Fleischsorten) um 15? Reservierung der Snacks Schwein am Spieß. Kaffee und Kuchen vor Ort.

Italiano :

Organizzato dall’associazione ENZA. Dalle ore 11.00. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria per il pasto (crauti con 4 carni) alle ore 15. Prenotazione per gli spuntini allo spiedo. Caffè e dolci a disposizione.

Espanol :

Organizado por la asociación ENZA. A partir de las 11h. Entrada gratuita. Reserva obligatoria para la comida (chucrut con 4 carnes) a las 15 h. Reserva para aperitivos en el asador. Café y pasteles disponibles.

