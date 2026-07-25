Fête champêtre La Rochebeaucourt-et-Argentine
samedi 15 août 2026 · La Rochebeaucourt-et-Argentine
Informations pratiques
La Rochebeaucourt-et-Argentine
Fête champêtre
Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide-greniers de 7h à 18h.
Pique-nique snacking buvette sur place à partir de 12h. Apportez votre pique-nique!
Grande course de canards à partir de 16h30.
Randonnées à vélo et à pied départ à 8h30 place du Champ de foire.
Soirée repas et DJ à partir de 20h. (sur réservation)
Vide-greniers de 7h à 18h.
Pique-nique snacking buvette sur place à partir de 12h. Apportez votre pique-nique!
Grande course de canards à partir de 16h30.
Randonnées à vélo et à pied départ à 8h30 place du Champ de foire.
Soirée repas et DJ à partir de 20h. (sur réservation) .
Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 79 12 87 cdf.larochebeaucourt@gmail.com
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English : Fête champêtre
08:00: Walking tour
2:30 pm: children’s games
5pm: duck release
7:30 pm: dinner and dance
L’événement Fête champêtre La Rochebeaucourt-et-Argentine a été mis à jour le 2026-07-25 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin