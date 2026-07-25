Informations pratiques

La Rochebeaucourt-et-Argentine

Fête champêtre

Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide-greniers de 7h à 18h.

Pique-nique snacking buvette sur place à partir de 12h. Apportez votre pique-nique!

Grande course de canards à partir de 16h30.

Randonnées à vélo et à pied départ à 8h30 place du Champ de foire.

Soirée repas et DJ à partir de 20h. (sur réservation)

Vide-greniers de 7h à 18h.

Pique-nique snacking buvette sur place à partir de 12h. Apportez votre pique-nique!

Grande course de canards à partir de 16h30.

Randonnées à vélo et à pied départ à 8h30 place du Champ de foire.

Soirée repas et DJ à partir de 20h. (sur réservation) .

Place du Champ de Foire La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 79 12 87 cdf.larochebeaucourt@gmail.com

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English : Fête champêtre

08:00: Walking tour

2:30 pm: children’s games

5pm: duck release

7:30 pm: dinner and dance

L’événement Fête champêtre La Rochebeaucourt-et-Argentine a été mis à jour le 2026-07-25 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin