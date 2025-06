Fête Champêtre Marcilly-en-Villette 6 juillet 2025 10:30

Loiret

Fête Champêtre Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

L’Association Saint Etienne organise le dimanche 6 juillet sa traditionnelle FÊTE CHAMPÊTRE sur la Promenade du Bourillon à Marcilly

Le matin à 10h30 messe en plein-air

L’après-midi à partir de 15h: Jeux pour tous, tombola, stands, buvette, pâtisserie et Animation par l’Union Musicale Marcilly-Férolles.

le soir à 19h30 un repas sur réservation avant le 30 juin à la salle Saint-Étienne

Réservation tarif 18€ (moins de 12 ans 8€)

Tel 06 87 37 24 21 .

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 37 24 21

English :

On Sunday July 6, the Association Saint Etienne is organizing its traditional FÊTE CHAMPÊTRE on the Promenade du Bourillon in Marcilly

Morning: 10:30 am open-air mass

Afternoon from 3pm: Games for all, tombola, stalls, refreshments, pastries and entertainment by the Union Musicale Marcilly-Férol

German :

Die Association Saint Etienne organisiert am Sonntag, den 6. Juli, ihr traditionelles FESTE CHAMPÊTRE auf der Promenade du Bourillon in Marcilly

Morgens um 10.30 Uhr Messe unter freiem Himmel

Nachmittags ab 15 Uhr: Spiele für alle, Tombola, Stände, Getränkestand, Gebäck und Unterhaltung durch die Union Musicale Marcilly-Férol

Italiano :

Domenica 6 luglio, l’Associazione Saint Etienne organizza la tradizionale FÊTE CHAMPÊTRE sulla Promenade du Bourillon a Marcilly

La mattina alle 10.30: messa all’aria aperta

Pomeriggio dalle 15.00: giochi per tutti, tombola, bancarelle, rinfreschi, pasticcini e intrattenimento a cura dell’Union Musicale Marcilly-Férol

Espanol :

El domingo 6 de julio, la Asociación Saint Etienne organiza su tradicional FÊTE CHAMPÊTRE en el paseo Bourillon de Marcilly

Por la mañana, a las 10.30 h: misa al aire libre

Por la tarde, a partir de las 15.00 horas: juegos para todos, tómbola, puestos, refrescos, bollería y animación a cargo de la Union Musicale Marcilly-Férol

