Fête Champêtre Rue des Ecoles Saint-Laurent
Fête Champêtre Rue des Ecoles Saint-Laurent dimanche 14 septembre 2025.
Fête Champêtre
Rue des Ecoles Place de la Mairie Saint-Laurent Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Marché de producteurs locaux
Exposition
Ecomusée vivant
Vide-grenier
Danses traditionnelles
Démonstration chiens de troupeaux
Repas sur réservation .
Rue des Ecoles Place de la Mairie Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 37 34 50 joustl@orange.fr
