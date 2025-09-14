Fête Champêtre Rue des Ecoles Saint-Laurent

Fête Champêtre Rue des Ecoles Saint-Laurent dimanche 14 septembre 2025.

Fête Champêtre

Rue des Ecoles Place de la Mairie Saint-Laurent Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Marché de producteurs locaux

Exposition

Ecomusée vivant

Vide-grenier

Danses traditionnelles

Démonstration chiens de troupeaux

Repas sur réservation .

Rue des Ecoles Place de la Mairie Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 37 34 50 joustl@orange.fr

