Fête Champêtre Rue des Ecoles Saint-Laurent dimanche 14 septembre 2025.

Rue des Ecoles Place de la Mairie Saint-Laurent Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

2025-09-14

Marché de producteurs locaux
Exposition
Ecomusée vivant
Vide-grenier
Danses traditionnelles
Démonstration chiens de troupeaux
Repas sur réservation   .

Rue des Ecoles Place de la Mairie Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 37 34 50  joustl@orange.fr

L’événement Fête Champêtre Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Grand Guéret