Ne manquez pas la fête citoyenne un après-midi de jeux, une soirée de danse et un feu d’artifice mémorable vous attendent !

La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines vous invite à célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive ! Jeux pour petits et grands, cérémonie officielle, bal populaire et feu d’artifice rythmeront cette soirée estivale ouverte à toutes et à tous.

Un moment de partage et de convivialité à vivre en famille ou entre amis ! .

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 33 60 contact@ville-saintemarieauxmines.fr

Don’t miss the Citizen’s Festival: an afternoon of games, an evening of dancing and a memorable fireworks display await you!

Verpassen Sie nicht das Bürgerfest: Ein Spielenachmittag, ein Tanzabend und ein unvergessliches Feuerwerk warten auf Sie!

Non perdetevi la Festa dei Cittadini: un pomeriggio di giochi, una serata di balli e uno spettacolo pirotecnico da ricordare!

No se pierda la Fiesta del Ciudadano: una tarde de juegos, una noche de baile y unos fuegos artificiales para recordar

