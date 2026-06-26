Fête citoyenne Sainte-Marie-aux-Mines
lundi 13 juillet 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
Fête citoyenne
Rue des Prés Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Ne manquez pas la fête citoyenne un après-midi de jeux, une soirée de danse et un feu d’artifice mémorable vous attendent !
La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines vous invite à célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive ! Jeux pour petits et grands, cérémonie officielle, bal populaire et feu d’artifice rythmeront cette soirée estivale ouverte à toutes et à tous.
Un moment de partage et de convivialité à vivre en famille ou entre amis ! .
Rue des Prés Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 33 60 contact@ville-saintemarieauxmines.fr
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English :
Don’t miss the Citizen’s Festival: an afternoon of games, an evening of dancing and a memorable fireworks display await you!
L’événement Fête citoyenne Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Val d’Argent
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