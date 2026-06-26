Informations pratiques

Sainte-Marie-aux-Mines

Fête citoyenne

Rue des Prés Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Ne manquez pas la fête citoyenne un après-midi de jeux, une soirée de danse et un feu d’artifice mémorable vous attendent !

La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines vous invite à célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive ! Jeux pour petits et grands, cérémonie officielle, bal populaire et feu d’artifice rythmeront cette soirée estivale ouverte à toutes et à tous.

Un moment de partage et de convivialité à vivre en famille ou entre amis ! .

Rue des Prés Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 33 60 contact@ville-saintemarieauxmines.fr

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English :

Don’t miss the Citizen’s Festival: an afternoon of games, an evening of dancing and a memorable fireworks display await you!

L’événement Fête citoyenne Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Val d’Argent