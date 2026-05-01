Jussy

Fête communale à Jussy

Jussy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est la fête à Jussy les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026.

Rassemblement de véhicules anciens et mobylettes le samedi à 14h30.

Défilé et concert de la fanfare Les enfants de Bohain dimanche à 15h.

C’est la fête à Jussy les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026.

Rassemblement de véhicules anciens et mobylettes le samedi à 14h30.

Défilé et concert de la fanfare Les enfants de Bohain dimanche à 15h. .

Jussy 02480 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 23 27

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English :

It’s party time in Jussy on Saturday 30 and Sunday 31 May 2026.

Gathering of vintage vehicles and mopeds on Saturday at 2.30pm.

Parade and concert by the Les enfants de Bohain brass band on Sunday at 3pm.

L’événement Fête communale à Jussy Jussy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois