Fête communale à la Vaupalière La Vaupalière 28 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Fête communale à la Vaupalière La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Samedi 28 juin c’est le jour de notre fête communale

Au programme

14h00/20h00 Manège pour les enfants

19h00/00h00 concert (avec interruption pour les autres événements )

21h45 retraite aux flambeaux

23h00 feu d’artifice

La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie

English : Fête communale à la Vaupalière

Saturday June 28 is the day of our town festival

On the program

14:00/20:00 Children’s merry-go-round

7:00 pm/00:00 pm concert (with interruption for other events)

9:45pm torchlight procession

11:00 pm fireworks

German :

Samstag, der 28. Juni ist der Tag unseres Gemeindefestes

Auf dem Programm

14.00/20.00 Uhr Karussell für Kinder

19.00 Uhr/00.00 Uhr Konzert (mit Unterbrechung für andere Veranstaltungen )

21.45 Uhr Fackelzug

23.00 Uhr Feuerwerk

Italiano :

Sabato 28 giugno è il giorno della nostra festa comunitaria

Il programma

14:00/20:00 Giostre per bambini

19:00/00:00 concerto (con pausa per altri eventi)

21:45 Fiaccolata

23:00 spettacolo pirotecnico

Espanol :

El sábado 28 de junio es el día de nuestra fiesta comunitaria

En el programa

14:00/20:00 Tiovivo infantil

19:00/00:00 concierto (con pausa para otros actos)

21:45 Desfile de antorchas

23:00 fuegos artificiales

L’événement Fête communale à la Vaupalière La Vaupalière a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin