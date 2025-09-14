Fête Communale avec brocante vide-greniers Salle des fêtes et place de la mairie Coux
Fête Communale avec brocante vide-greniers Salle des fêtes et place de la mairie Coux dimanche 14 septembre 2025.
Fête Communale avec brocante vide-greniers
Salle des fêtes et place de la mairie Avenue de la république Coux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Fête Communale avec brocante vide-greniers
.
Salle des fêtes et place de la mairie Avenue de la république Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 25 51 86
English :
Fête Communale with flea market and garage sale
German :
Gemeindefest mit Floh- und Trödelmarkt
Italiano :
Festa comunale con mercatino delle pulci e mercatino dell’usato
Espanol :
Fiesta Comunal con mercadillo y venta de garaje
L’événement Fête Communale avec brocante vide-greniers Coux a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac