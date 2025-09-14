Fête Communale avec brocante vide-greniers Salle des fêtes et place de la mairie Coux

Fête Communale avec brocante vide-greniers Salle des fêtes et place de la mairie Coux dimanche 14 septembre 2025.

Fête Communale avec brocante vide-greniers

Salle des fêtes et place de la mairie Avenue de la république Coux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Fête Communale avec brocante vide-greniers

.

Salle des fêtes et place de la mairie Avenue de la république Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 25 51 86

English :

Fête Communale with flea market and garage sale

German :

Gemeindefest mit Floh- und Trödelmarkt

Italiano :

Festa comunale con mercatino delle pulci e mercatino dell’usato

Espanol :

Fiesta Comunal con mercadillo y venta de garaje

L’événement Fête Communale avec brocante vide-greniers Coux a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac