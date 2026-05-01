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Fête communale Coulimer

Fête communale Coulimer dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 61360 Coulimer

Département : Orne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Coulimer

Fête communale

Le bourg Coulimer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-24

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Coulimer.
Vide-greniers les deux jours dimanche et lundi.
Bourse automobile et concours de pétanque en doublette (13h30) le lundi.

Structures gonflables, manèges, tir à la carabine.
Restauration sur place.   .

Le bourg Coulimer 61360 Orne Normandie +33 6 33 67 00 54  cdfcoulimer@gmail.com

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Coulimer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE