Fête communale Coulimer
Fête communale Coulimer dimanche 24 mai 2026.
Coulimer
Fête communale
Le bourg Coulimer Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-24
Fête communale organisée par le comité des fêtes de Coulimer.
Vide-greniers les deux jours dimanche et lundi.
Bourse automobile et concours de pétanque en doublette (13h30) le lundi.
Structures gonflables, manèges, tir à la carabine.
Restauration sur place. .
Le bourg Coulimer 61360 Orne Normandie +33 6 33 67 00 54 cdfcoulimer@gmail.com
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English : Fête communale
L’événement Fête communale Coulimer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE