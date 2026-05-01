Coulimer

Fête communale

Le bourg Coulimer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Coulimer.

Vide-greniers les deux jours dimanche et lundi.

Bourse automobile et concours de pétanque en doublette (13h30) le lundi.

Structures gonflables, manèges, tir à la carabine.

Restauration sur place. .

Le bourg Coulimer 61360 Orne Normandie +33 6 33 67 00 54 cdfcoulimer@gmail.com

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Coulimer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE