Fête communale

Le bourg Courgeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête communale organisée par le comité des fêtes.

Vide-greniers toute la journée. .

Le bourg Courgeon 61400 Orne Normandie cfcourgeon61@gmail.com

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Courgeon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE