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FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy

FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy samedi 11 juillet 2026.

Ville
02370 Chassemy
Département
Aisne
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Chassemy

FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY

Chassemy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez célébrer la fête du village avec nous pendant plusieurs jours de festivités, de convivialité et de partage !
Venez célébrer la fête du village avec nous pendant plusieurs jours de festivités, de convivialité et de partage !   .

Chassemy 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 63 11  commune.chassemy@orange.fr

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English :

Come celebrate the village festival with us during several days of festivities, camaraderie, and togetherness!

L’événement FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois