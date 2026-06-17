FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy
FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy samedi 11 juillet 2026.
Chassemy
FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY
Chassemy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez célébrer la fête du village avec nous pendant plusieurs jours de festivités, de convivialité et de partage !
Venez célébrer la fête du village avec nous pendant plusieurs jours de festivités, de convivialité et de partage ! .
Chassemy 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 63 11 commune.chassemy@orange.fr
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English :
Come celebrate the village festival with us during several days of festivities, camaraderie, and togetherness!
L’événement FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois