Chassemy

FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY

Chassemy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez célébrer la fête du village avec nous pendant plusieurs jours de festivités, de convivialité et de partage !

Venez célébrer la fête du village avec nous pendant plusieurs jours de festivités, de convivialité et de partage ! .

Chassemy 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 63 11 commune.chassemy@orange.fr

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English :

Come celebrate the village festival with us during several days of festivities, camaraderie, and togetherness!

L’événement FÊTE COMMUNALE de CHASSEMY Chassemy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois