fête communale de la St Louis La Feuillie

La Feuillie Manche

Vendredi 2025-08-15

2025-08-17

2025-08-15

Traditionnelle fête communale de la St Louis:

vendredi 15/08 loto sous chapiteau 20h30

samedi 16/08 vide grenier/ moules frites 19h30 / bal

dimanche 17/08 11h messe en musique / 12h30 repas sous tente / 15h jeux intercommunes / 18h30 apéro concert / 22h30 feu d’artifice /bal .

LE BOURG La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 6 61 57 20 93 s.lerouge78@gmail.com

fête communale de la St Louis

