Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN Montigny-Lengrain

FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN Montigny-Lengrain samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Rue de Vaudrial

Ville : 02290 Montigny-Lengrain

Département : Aisne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montigny-Lengrain

FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN

Rue de Vaudrial Montigny-Lengrain Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-06 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Fête du village
Fête du village   .

Rue de Vaudrial Montigny-Lengrain 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 55 52 55  mairie@montigny-lengrain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Village festival

L’événement FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN Montigny-Lengrain a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Soissonnais-Valois