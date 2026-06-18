FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN Montigny-Lengrain
FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN Montigny-Lengrain samedi 4 juillet 2026.
Montigny-Lengrain
FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN
Rue de Vaudrial Montigny-Lengrain Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-06 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête du village
Fête du village .
Rue de Vaudrial Montigny-Lengrain 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 55 52 55 mairie@montigny-lengrain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Village festival
L’événement FÊTE COMMUNALE DE MONTIGNY-LENGRAIN Montigny-Lengrain a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Soissonnais-Valois