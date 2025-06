Fête Communale Dinsheim-sur-Bruche 5 juillet 2025 14:00

Bas-Rhin

Fête Communale 7A rue de la gare Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 23:59:00

Date(s) :

2025-07-05

Après-midi avec animations et démonstrations sportives, culturelle et citoyenne. Soirée musicale avec danse puis musique.

La Commune de Dinsheim-sur-Bruche et le Comité des Fêtes et du Monde Associatif organisent La Fête Communale.

Rendez-vous :

– L’après-midi pour participer à des animations au foyer communal de 14h à 18h animations gratuites par les associations du village, démonstrations sportives, culturelles et citoyennes, Stand militaire d’air soft, maquillage pour enfants, passage des ânes du Grand Spiess et buvette.

– La soirée musicale avec restauration dès 18h sur la place Robert avec démonstration de danse par l’ArtChange, studio photo et animation musicale par le groupe Barman Orchestre Madison top. .

7A rue de la gare

Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 00 11 contact@dinsheim-sur-bruche.fr

English :

Afternoon with sporting, cultural and civic events and demonstrations. Musical evening with dancing and music.

German :

Nachmittag mit Animationen und Vorführungen aus den Bereichen Sport, Kultur und Bürgerrechte. Musikalischer Abend mit Tanz und anschließender Musik.

Italiano :

Pomeriggio di attività e dimostrazioni sportive, culturali e civiche. Serata musicale con balli e musica.

Espanol :

Tarde de actividades y demostraciones deportivas, culturales y cívicas. Velada musical con baile y música.

L’événement Fête Communale Dinsheim-sur-Bruche a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig