Fête communale du 14 juillet de Saint Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val 14 juillet 2025 10:00

Sarthe

Fête communale du 14 juillet de Saint Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Fête communale du 14 juillet de Saint-Rémy-du-Val

Animations toute la journée.

– Rallye pédestre

– Marché artisanal et artistique (place de l’église et dans l’église)

– Inauguration du local commercial à 14h00

– Animations médiévales (combats en armure, tir au canon, tir au trébuchet et à l’arbalète, danses et musiques médiévales sur la motte médiévale)

– Jeux et animations pour les enfants (sur la place de l’église).

Petite restauration et buvette sur place toute la journée

Renseignements au 06 45 74 91 16. .

Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 74 91 16

English :

Saint-Rémy-du-Val’s July 14th municipal festival

German :

Gemeindefest am 14. Juli in Saint-Rémy-du-Val

Italiano :

Festa della città di Saint-Rémy-du-Val il 14 luglio

Espanol :

Fiesta Mayor de Saint-Rémy-du-Val el 14 de julio

