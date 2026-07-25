Fête communale du 15 août à La Coulonche salle des fêtes La Coulonche
samedi 15 août 2026 · salle des fêtes · La Coulonche
Informations pratiques
La Coulonche
Fête communale du 15 août à La Coulonche
salle des fêtes LA COULONCHE La Coulonche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête communale
Matin
– vide grenier
– déjeuner aux tripes (spécialité tripes brochettes)
– messe
– Balle Trap
Midi repas pot au feu cuit au chaudron et au feu de bois servis à table
Après midi
– concours de pétanque
– Ball trap
– vide grenier
Animations, Rôtisserie, buvette sur le terrain de sport .
salle des fêtes LA COULONCHE La Coulonche 61220 Orne Normandie comite.lacoulonche@gmail.com
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English : Fête communale du 15 août à La Coulonche
L’événement Fête communale du 15 août à La Coulonche La Coulonche a été mis à jour le 2026-07-25 par Flers agglo