samedi 15 août 2026 · salle des fêtes · La Coulonche

Informations pratiques

La Coulonche

Fête communale du 15 août à La Coulonche

salle des fêtes LA COULONCHE La Coulonche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête communale

Matin

– vide grenier

– déjeuner aux tripes (spécialité tripes brochettes)

– messe

– Balle Trap

Midi repas pot au feu cuit au chaudron et au feu de bois servis à table

Après midi

– concours de pétanque

– Ball trap

– vide grenier

Animations, Rôtisserie, buvette sur le terrain de sport .

salle des fêtes LA COULONCHE La Coulonche 61220 Orne Normandie comite.lacoulonche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête communale du 15 août à La Coulonche

L’événement Fête communale du 15 août à La Coulonche La Coulonche a été mis à jour le 2026-07-25 par Flers agglo