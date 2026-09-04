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Fête communale et animations à Oisseau Oisseau

samedi 3 octobre 2026 · Oisseau

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Ville
53300 Oisseau
Département
Mayenne
Tarif

Oisseau

Fête communale et animations à Oisseau

Oisseau Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Fête communale et animations à Oisseau
Fête communale, organisée par le Comité des Fêtes de Oisseau

Samedi 3 octobre :
15h00 défilé/concours d’engins décorés ( vélos, trottinettes, draisiennes …)
16h30 balade à poney
19h30 musique et dans folkloriques avec « Les Taupins d’abord »
22h00 spectacle de feu avec la compagnie « Flamma »

Dimanche 4 octobre:
matin : rando brunch (10 km) réservation obligatoire
15h00 concert Gauthier Paturo à l’église, réservation conseillée

Fête foraine tout le week-end
buvette et restauration sur place   .

Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 7 80 61 40 66  comiteoisseau53@gmail.com

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English :

Community Festival and Activities in Oisseau

L’événement Fête communale et animations à Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2026-09-04 par Bocage Mayennais Tourisme

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