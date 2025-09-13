Fête communale et animations Ambrières-les-Vallées

Fête communale et animations Ambrières-les-Vallées samedi 13 septembre 2025.

Fête communale et animations

RUE GUILLAUME LE CONQUERANT Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Fête d’Ambrières les Vallées avec un week-end riche en divertissement

Samedi 13 septembre

8h à 13h Marché

12h30 à 19h Courses cyclistes

15h30 à 19h Urban Trail

16h à 19h30 Tyrolienne

14h à 17h Canoë-Kayak (initiation et démonstration

19h Restauration et buvette sur la place du Château

21h Retraite aux flambeaux

22h Feu d’artifice

Dimanche 14 septembre

6h à 18h Vide-grenier

9h à 18h Exposition Patchwork et peinture (salle Cœur de ville)

14h à 18h Tyrolienne

10h-12h/14h-17h Courses de « caisses à savon » rue des moulins

10h à 18h Auca Park (combo-singe, mur des champions, parcours commando)

Buvette et restauration sur place tout le week-end

Fête foraine

Organisé par le comité de fêtes, Au cœur d’Ambrières, Canoë kayak Club Ambrières, ACA, ECM, CCMA Cyclos… .

RUE GUILLAUME LE CONQUERANT Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10 contact@coeur-ambrieres.org

English :

Ambrières les Vallées festival with a weekend full of entertainment

German :

Fête d’Ambrières les Vallées mit einem Wochenende voller Unterhaltung

Italiano :

Festival di Ambrières les Vallées con un fine settimana all’insegna del divertimento

Espanol :

Fiesta de Ambrières les Vallées con un fin de semana lleno de diversión

L’événement Fête communale et animations Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2025-09-05 par Bocage Mayennais Tourisme