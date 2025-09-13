Fête communale et animations Ambrières-les-Vallées
Fête communale et animations Ambrières-les-Vallées samedi 13 septembre 2025.
Fête communale et animations
RUE GUILLAUME LE CONQUERANT Ambrières-les-Vallées Mayenne
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Fête d’Ambrières les Vallées avec un week-end riche en divertissement
Samedi 13 septembre
8h à 13h Marché
12h30 à 19h Courses cyclistes
15h30 à 19h Urban Trail
16h à 19h30 Tyrolienne
14h à 17h Canoë-Kayak (initiation et démonstration
19h Restauration et buvette sur la place du Château
21h Retraite aux flambeaux
22h Feu d’artifice
Dimanche 14 septembre
6h à 18h Vide-grenier
9h à 18h Exposition Patchwork et peinture (salle Cœur de ville)
14h à 18h Tyrolienne
10h-12h/14h-17h Courses de « caisses à savon » rue des moulins
10h à 18h Auca Park (combo-singe, mur des champions, parcours commando)
Buvette et restauration sur place tout le week-end
Fête foraine
Organisé par le comité de fêtes, Au cœur d’Ambrières, Canoë kayak Club Ambrières, ACA, ECM, CCMA Cyclos… .
RUE GUILLAUME LE CONQUERANT Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10 contact@coeur-ambrieres.org
English :
Ambrières les Vallées festival with a weekend full of entertainment
German :
Fête d’Ambrières les Vallées mit einem Wochenende voller Unterhaltung
Italiano :
Festival di Ambrières les Vallées con un fine settimana all’insegna del divertimento
Espanol :
Fiesta de Ambrières les Vallées con un fin de semana lleno de diversión
