Fête communale et feu d’artifice Plouasne
Fête communale et feu d’artifice Plouasne samedi 25 juillet 2026.
Plouasne
Fête communale et feu d’artifice
Espace Dériole Plouasne Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Tout le week-end Fête Foraine
Samedi 25 Soirée festive , spectacle de magie, feu d’artifice & bal
Dimanche 26 Baptême moto spyder .
Espace Dériole Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 65 33 49
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English :
L’événement Fête communale et feu d’artifice Plouasne a été mis à jour le 2026-06-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme