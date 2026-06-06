Plouasne

Fête communale et feu d’artifice

Espace Dériole Plouasne Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Tout le week-end Fête Foraine

Samedi 25 Soirée festive , spectacle de magie, feu d’artifice & bal

Dimanche 26 Baptême moto spyder .

Espace Dériole Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 65 33 49

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English :

L’événement Fête communale et feu d’artifice Plouasne a été mis à jour le 2026-06-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme