Fête communale et vide-greniers Saint-Hilaire-le-Châtel dimanche 5 juillet 2026.

Le bourg Saint-Hilaire-le-Châtel Orne

Tarif :

Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

2026-07-05

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Saint-Hilaire/Sainte-Céronne.
Vide-greniers et animations diverses.   .

Le bourg Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

English : Fête communale et vide-greniers

