Fête communale et vide-greniers Saint-Hilaire-le-Châtel
Fête communale et vide-greniers Saint-Hilaire-le-Châtel dimanche 5 juillet 2026.
Fête communale et vide-greniers
Le bourg Saint-Hilaire-le-Châtel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête communale organisée par le comité des fêtes de Saint-Hilaire/Sainte-Céronne.
Vide-greniers et animations diverses. .
Le bourg Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête communale et vide-greniers
L’événement Fête communale et vide-greniers Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE