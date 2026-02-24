Fête communale et vide-greniers Saint-Mard-de-Réno
Fête communale et vide-greniers Saint-Mard-de-Réno dimanche 31 mai 2026.
Fête communale et vide-greniers
Le bourg Saint-Mard-de-Réno Orne
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
Fête communale organisée par la municipalité de Saint-Mard-de-Réno.
Vide-greniers et animations diverses. .
Le bourg Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 02 40
English : Fête communale et vide-greniers
