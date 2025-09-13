Fête communale La Chapelle-Montligeon
Fête communale La Chapelle-Montligeon samedi 13 septembre 2025.
Fête communale
Le bourg La Chapelle-Montligeon Orne
Fête communale organisée par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon. Au programme
Samedi 13 septembre
– dés 15h animations manèges, sucreries, boissons
– 21h concert avec Jam Unimusic de Bellême au champ de foire
– 22h feu d’arrifice à l’étang
Dimanche 14 septembre
– vide-greniers, manèges, animations et restauration sur place (inscription obligatoire pour les exposants). .
Le bourg La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 6 30 02 46 73 silacm61@gmail.com
