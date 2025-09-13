Fête communale La Chapelle-Montligeon

Fête communale La Chapelle-Montligeon samedi 13 septembre 2025.

Fête communale

Le bourg La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Fête communale organisée par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon. Au programme

Samedi 13 septembre

– dés 15h animations manèges, sucreries, boissons

– 21h concert avec Jam Unimusic de Bellême au champ de foire

– 22h feu d’arrifice à l’étang

Dimanche 14 septembre

– vide-greniers, manèges, animations et restauration sur place (inscription obligatoire pour les exposants). .

Le bourg La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 6 30 02 46 73 silacm61@gmail.com

English : Fête communale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête communale La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2025-09-06 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE