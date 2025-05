Fête communale – La Ferté-Vidame, 29 mai 2025 07:00, La Ferté-Vidame.

Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : 2025-05-29

fin : 2025-06-01

2025-05-29

La Ferté-Vidame en fête du jeudi au dimanche, fête foraine, tournoi du CEP Fertois, tournoi de pétanque (Lamblore). Dimanche brocante et grillades et défilé de tracteur ancien.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 62 45

English :

La Ferté-Vidame celebrates from Thursday to Sunday: funfair, CEP Fertois tournament, pétanque tournament (Lamblore). Sunday: flea market, barbecue and vintage tractor parade.

German :

La Ferté-Vidame in Feststimmung von Donnerstag bis Sonntag, Jahrmarkt, Turnier des CEP Fertois, Boule-Turnier (Lamblore). Am Sonntag Flohmarkt und Grillfest und Oldtimer-Traktor-Parade.

Italiano :

La Ferté-Vidame festeggia da giovedì a domenica: luna park, torneo CEP Fertois, torneo di pétanque (Lamblore). Domenica: mercato delle pulci, barbecue e sfilata di trattori d’epoca.

Espanol :

La Ferté-Vidame celebra de jueves a domingo: parque de atracciones, torneo CEP Fertois, torneo de petanca (Lamblore). Domingo: mercadillo, barbacoa y desfile de tractores antiguos.

L’événement Fête communale La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-05-21 par OT DU PERCHE