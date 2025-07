Fête communale La Saint Philibert Sierville

La commune de Sierville organise sa fête communale le 30 et 31 août !

Au programme

Le samedi 30 août :

A partir de 14h fête foraine

Suivi d’un barbecue (à réserver au 06 66 06 45 53) ainsi qu’une soirée dansante

Le dimanche 31 août :

A partir de 14h Fête foraine et animation

A 15h Corso fleuri et tracteurs anciens

De 16h à 19h visite de l’église

A 17h Lâcher de ballons par les enfants

A 22h Retraite aux flambeaux et défilé de chars illuminés

A 22h30 Feu d’artifice .

Sierville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 50 03

