Informations pratiques

Sierville

Fête communale La Saint Philibert

Sierville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La commune de Sierville organise sa fête communale le 29 et 30 août !

Le samedi 30 août

14h fête foraine

Le dimanche 31 août

10h30 Messe de la moisson

14h Fête foraine et animation

15h Corso fleuri et tracteurs anciens

De 16h à 19h visite de l’église

17h Lâcher de ballons par les enfants

22h Retraite aux flambeaux et défilé de chars illuminés

22h30 Feu d’artifice .

Sierville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 50 03

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English : Fête communale La Saint Philibert

L’événement Fête communale La Saint Philibert Sierville a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin