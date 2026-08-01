Fête communale La Saint Philibert Sierville
samedi 29 août 2026 · Sierville
Informations pratiques
Sierville
Fête communale La Saint Philibert
Sierville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:30:00
fin : 2026-08-30 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
La commune de Sierville organise sa fête communale le 29 et 30 août !
Le samedi 30 août
14h fête foraine
Le dimanche 31 août
10h30 Messe de la moisson
14h Fête foraine et animation
15h Corso fleuri et tracteurs anciens
De 16h à 19h visite de l’église
17h Lâcher de ballons par les enfants
22h Retraite aux flambeaux et défilé de chars illuminés
22h30 Feu d’artifice .
Sierville 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 50 03
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English : Fête communale La Saint Philibert
L’événement Fête communale La Saint Philibert Sierville a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin