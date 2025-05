Fête communale – Le Mesnil-Aubert, 9 juin 2025 07:00, Le Mesnil-Aubert.

Manche

Fête communale Place du village Le Mesnil-Aubert Manche

Début : 2025-06-09 07:00:00

fin : 2025-06-09 19:00:00

2025-06-09

Vide-grenier.

Messe à 10h30 avec bénédiction des enfants. Pain béni.

Repas sous tente.

Animation musicale.

Place du village

Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 25 34 07 75 contact@mesnil-aubert.fr

English : Fête communale

Garage sale.

Mass at 10:30 am with blessing of children. Blessed bread.

Meal under tent.

Musical entertainment.

German :

Tag der offenen Tür.

Messe um 10:30 Uhr mit Kindersegnung. Gesegnetes Brot.

Essen in einem Zelt.

Musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Vendita di garage.

Messa alle 10.30 con benedizione dei bambini. Pane benedetto.

Pasto sotto la tenda.

Intrattenimento musicale.

Espanol :

Venta de garaje.

Misa a las 10.30 con bendición de los niños. Bendición del pan.

Comida bajo carpa.

Animación musical.

