Fête communale Le Pin-la-Garenne
Fête communale Le Pin-la-Garenne samedi 22 août 2026.
Fête communale
Le bourg Le Pin-la-Garenne Orne
Début : Samedi Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
2026-08-22
Fête communale organisée par le syndicat d’initiative du Pin-la-Garenne.
Au programme
Samedi 22 août
– manège, repas dansant et feu d’artifice
Dimanche 23 août
– vide-greniers .
Le bourg Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie si.lepinlagarenne@gmail.com
