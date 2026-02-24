Fête communale

Le Pin-la-Garenne Orne

Samedi 2026-08-22

2026-08-23

2026-08-22

Fête communale organisée par le syndicat d’initiative du Pin-la-Garenne.

Au programme

Samedi 22 août

– manège, repas dansant et feu d’artifice

Dimanche 23 août

– vide-greniers .

Le bourg Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie si.lepinlagarenne@gmail.com

English : Fête communale

