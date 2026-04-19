Nesploy

Fête communale

Nesploy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête communale

Fête communale aux abords de l’étang à partir de midi. Concours de pétanque en doublette (12 euros/équipe), une kermesse pour les enfants (gratuit), une tombola, un repas champêtre (tarif à définir), un bal et un spectacle pyrotechnique sur l’étang (gratuit).

Renseignements en mairie au 02 38 90 12 04 .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 12 04 mairie.nesploy@orange.fr

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English :

Community festival

L’événement Fête communale Nesploy a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD