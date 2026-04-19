Fête communale Nesploy
Fête communale Nesploy samedi 4 juillet 2026.
Nesploy
Fête communale
Nesploy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête communale
Fête communale aux abords de l’étang à partir de midi. Concours de pétanque en doublette (12 euros/équipe), une kermesse pour les enfants (gratuit), une tombola, un repas champêtre (tarif à définir), un bal et un spectacle pyrotechnique sur l’étang (gratuit).
Renseignements en mairie au 02 38 90 12 04 .
Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 12 04 mairie.nesploy@orange.fr
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English :
Community festival
L’événement Fête communale Nesploy a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD