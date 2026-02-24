Fête communale Pervenchères
Fête communale Pervenchères samedi 15 août 2026.
Fête communale
Le bourg Pervenchères Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête communale et vide-greniers organisés par le comité des fêtes de Pervenchères. .
Le bourg Pervenchères 61360 Orne Normandie cdfdepervencheres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête communale
L’événement Fête communale Pervenchères a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE