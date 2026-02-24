Fête communale Pervenchères

Fête communale Pervenchères samedi 15 août 2026.

Fête communale

Le bourg Pervenchères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Fête communale et vide-greniers organisés par le comité des fêtes de Pervenchères.   .

Le bourg Pervenchères 61360 Orne Normandie   cdfdepervencheres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête communale

L’événement Fête communale Pervenchères a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE