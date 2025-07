Fête communale Première journée festive du comité des fêtes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon

Fête communale Première journée festive du comité des fêtes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon dimanche 17 août 2025.

Dragey-Ronthon Manche

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 15:00:00

2025-08-17

2 évènements dans les deux bourgs de la commune.

Matinée kermesse et pique-nique partagé à Ronthon (jardin des Cerises). Animations pour toutes générations !

Poursuite des festivités à Dragey (esplanade verte) avec deux spectacles de stand-up à 18h et 21h ainsi qu’un repas champêtre et animation musicale. Clou du spectacle à 23h avec le feu d’artifice tiré sur la plage.

Inscriptions au repas via helloasso ou en appelant le restaurant Au Grenier à Dragey, au 02 33 59 97 22.

Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 82 02 26 55 comitedesfetes.drageyronthon@ecomail.fr

English : Fête communale Première journée festive du comité des fêtes de Dragey-Ronthon

2 events in the commune’s two market towns.

Morning fair and shared picnic in Ronthon (jardin des Cerises). Entertainment for all generations!

Continuation of the festivities in Dragey (esplanade verte) with two stand-up shows at 6pm and 9pm, plus a country-style meal and musical entertainment. The highlight of the evening is the fireworks display on the beach at 11pm.

Register for the meal via helloasso or by calling the Au Grenier restaurant in Dragey, on 02 33 59 97 22.

German :

2 Veranstaltungen in den beiden Dörfern der Gemeinde.

Vormittags Kirmes und gemeinsames Picknick in Ronthon (Jardin des Cerises). Animationen für alle Generationen!

Fortsetzung der Feierlichkeiten in Dragey (Esplanade verte) mit zwei Stand-up-Shows um 18 Uhr und 21 Uhr sowie einem ländlichen Essen und musikalischer Unterhaltung. Höhepunkt des Spektakels um 23 Uhr mit einem Feuerwerk am Strand.

Anmeldung für das Essen über helloasso oder telefonisch im Restaurant Au Grenier in Dragey unter 02 33 59 97 22.

Italiano :

2 eventi nelle due città mercato del comune.

Fiera mattutina e picnic condiviso a Ronthon (jardin des Cerises). Intrattenimento per tutte le età!

I festeggiamenti proseguono a Dragey (esplanade verte) con due spettacoli di stand-up alle 18.00 e alle 21.00, oltre a un pasto in stile country e a un intrattenimento musicale. Il clou della serata è lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia alle 23.00.

È possibile iscriversi al pasto tramite helloasso o chiamando il ristorante Au Grenier di Dragey al numero 02 33 59 97 22.

Espanol :

2 eventos en las dos ciudades mercado del municipio.

Feria matinal y picnic compartido en Ronthon (jardin des Cerises). Espectáculos para todas las edades

La fiesta continúa en Dragey (esplanade verte) con dos espectáculos de monólogos a las 18:00 y a las 21:00, una comida campestre y animación musical. El punto culminante de la velada será el espectáculo de fuegos artificiales en la playa a las 23:00 h.

Puede inscribirse en la comida a través de helloasso o llamando al restaurante Au Grenier de Dragey al 02 33 59 97 22.

