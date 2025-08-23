Fête communale Saint-Michel
Fête communale Saint-Michel samedi 23 août 2025.
Fête communale
Place Rochefort Saint-Michel Aisne
La ville de Saint-Michel en Thiérache vous donne rendez-vous pour 4 jours de festivités. Au programme
Samedi 23 août
14h Concours de pétanque au terrain Boulevard Savart
15h/00h Fête foraine
16h Inauguration de la Fête Communale
20h30 Concert de Julien LIEB
Dimanche 24 août
15h/00h Fête foraine
16h Concert Génération Cartoons
20h30 Concert de Vincè la petite culotte
Lundi 25 août
14h Concours de boules au stade Albert Aubert
15h/00h Fête foraine
20h30 Concert de
23h Feu d’artifice
Mardi 26 août
14h Concours de boules au stade Albert Aubert
15h/22h Fête foraine
15h Jeux divers
18h30 Tirage de la tombola 0 .
Place Rochefort Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 40 st.michel.en.thierache@wanadoo.fr
