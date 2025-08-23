Fête communale Saint-Michel

Fête communale Saint-Michel samedi 23 août 2025.

Place Rochefort Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Début : 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-08-26 20:00:00

2025-08-23

La ville de Saint-Michel en Thiérache vous donne rendez-vous pour 4 jours de festivités. Au programme

Samedi 23 août

14h Concours de pétanque au terrain Boulevard Savart

15h/00h Fête foraine

16h Inauguration de la Fête Communale

20h30 Concert de Julien LIEB

Dimanche 24 août

15h/00h Fête foraine

16h Concert Génération Cartoons

20h30 Concert de Vincè la petite culotte

Lundi 25 août

14h Concours de boules au stade Albert Aubert

15h/00h Fête foraine

20h30 Concert de

23h Feu d’artifice

Mardi 26 août

14h Concours de boules au stade Albert Aubert

15h/22h Fête foraine

15h Jeux divers

18h30 Tirage de la tombola 0 .

Place Rochefort Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 40 st.michel.en.thierache@wanadoo.fr

