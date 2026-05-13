Saint-Pierre-d’Arthéglise

Fête communale Saint Ortaire

Saint-Pierre-d’Arthéglise Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Pour célébrer la Saint Ortaire, le comité des fêtes de Saint Pierre d’Arthéglise organise un banquet communal avec rôtisserie d’agneau ou poulet boucané à la mode antillaise.

Animation musicale avec des quizz et des chansons à la demande.

Un panier garni sera à gagner et une surprise sera réservée aux papas.

Un bon moment à partager ! .

Saint-Pierre-d’Arthéglise 50270 Manche Normandie +33 6 13 07 29 65 comitedesfetesstpa.50270@gmail.com

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English : Fête communale Saint Ortaire

L’événement Fête communale Saint Ortaire Saint-Pierre-d’Arthéglise a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cotentin La Côte des Isles