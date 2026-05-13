Fête communale Saint Ortaire Saint-Pierre-d’Arthéglise
Fête communale Saint Ortaire Saint-Pierre-d’Arthéglise dimanche 21 juin 2026.
Saint-Pierre-d’Arthéglise
Fête communale Saint Ortaire
Saint-Pierre-d’Arthéglise Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Pour célébrer la Saint Ortaire, le comité des fêtes de Saint Pierre d’Arthéglise organise un banquet communal avec rôtisserie d’agneau ou poulet boucané à la mode antillaise.
Animation musicale avec des quizz et des chansons à la demande.
Un panier garni sera à gagner et une surprise sera réservée aux papas.
Un bon moment à partager ! .
Saint-Pierre-d’Arthéglise 50270 Manche Normandie +33 6 13 07 29 65 comitedesfetesstpa.50270@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête communale Saint Ortaire
L’événement Fête communale Saint Ortaire Saint-Pierre-d’Arthéglise a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cotentin La Côte des Isles