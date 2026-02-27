Villiers-sous-Mortagne

Fête communale

Le bourg Villiers-sous-Mortagne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Villiers-sous-Mortagne.

Vide-greniers toute la journée. .

Le bourg Villiers-sous-Mortagne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Villiers-sous-Mortagne a été mis à jour le 2026-02-27 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE