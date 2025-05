Fête Crémel-Saint-Martin à Sées – Sées, 7 juin 2025 07:00, Sées.

Orne

Fête Crémel-Saint-Martin à Sées Place du Général de Gaulle Sées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-07

Le comité des fêtes Crémel-Saint-Martin organise des animations tout le long du week-end de la Pentecôte fête foraine, manège, auto-tamponneuse

Au programme

– 7 juin soirée dansante avec parquet à 20h DJ année 80 à maintenant

– 8 juin vide grenier gratuit de 8h à 18h avec animation country Macé en Tiags

– 9 juin Course cycliste FSGT à 13h30 avec animation Les Aventuriers

Buvette et restauration sur place

Renseignements au 06 60 89 82 25

Le comité des fêtes Crémel-Saint-Martin organise des animations tout le long du week-end de la Pentecôte fête foraine, manège, auto-tamponneuse

Au programme

– 7 juin soirée dansante avec parquet à 20h DJ année 80 à maintenant

– 8 juin vide grenier gratuit de 8h à 18h avec animation country Macé en Tiags

– 9 juin Course cycliste FSGT à 13h30 avec animation Les Aventuriers

Buvette et restauration sur place

Renseignements au 06 60 89 82 25 .

Place du Général de Gaulle

Sées 61500 Orne Normandie +33 2 33 81 79 72

English : Fête Crémel-Saint-Martin à Sées

The Crémel-Saint-Martin festival committee is organizing events throughout the Whitsun weekend, including a funfair, merry-go-round and bumper cars

On the program:

– june 7: dance party with parquet floor at 8 p.m. DJ from the 80s to now

– june 8: free garage sale from 8am to 6pm, with country music by Macé en Tiags

– june 9: FSGT cycle race at 1.30pm with Les Aventuriers entertainment

Refreshments and catering on site

Information: 06 60 89 82 25

German :

Das Festkomitee Crémel-Saint-Martin organisiert das ganze Pfingstwochenende über Unterhaltung: Jahrmarkt, Karussell, Autoscooter

Auf dem Programm stehen:

– 7. Juni: Tanzabend mit Parkettboden um 20 Uhr DJ 80er Jahre bis heute

– 8. Juni: Kostenloser Flohmarkt von 8 bis 18 Uhr mit Country-Animation Macé en Tiags

– 9. Juni: FSGT-Radrennen um 13.30 Uhr mit Animation Les Aventuriers

Getränke und Speisen vor Ort

Auskünfte unter 06 60 89 82 25

Italiano :

Il comitato del festival di Crémel-Saint-Martin sta organizzando eventi per tutto il fine settimana di Pentecoste, tra cui un luna park, giostre e autoscontri

In programma:

– 7 giugno: festa da ballo con parquet alle 20.00 DJ dagli anni ’80 a oggi

– 8 giugno: vendita gratuita di garage dalle 8.00 alle 18.00 con musica country di Macé en Tiags

– 9 giugno: gara ciclistica FSGT alle 13.30 con animazione a cura di Les Aventuriers

Ristoro e ristorazione in loco

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 60 89 82 25

Espanol :

El comité de fiestas de Crémel-Saint-Martin organiza actos durante todo el fin de semana de Pentecostés, como un parque de atracciones, un tiovivo y coches de choque

En el programa:

– 7 de junio: fiesta de baile con parquet a las 20.00 h. DJ de los años 80 a la actualidad

– 8 de junio: venta gratuita de garaje de 8.00 a 18.00 h con música country a cargo de Macé en Tiags

– 9 de junio: carrera ciclista FSGT a las 13.30 h con animación a cargo de Les Aventuriers

Refrescos y catering in situ

Para más información, llame al 06 60 89 82 25

L’événement Fête Crémel-Saint-Martin à Sées Sées a été mis à jour le 2025-05-17 par Cdc des Sources de l’Orne