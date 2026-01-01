FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE Pollestres
FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE Pollestres samedi 10 janvier 2026.
FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE
Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 16:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Un évènement 100% Portugal dans une ambiance des plus conviviales.
.
Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 100% Portuguese event in a friendly atmosphere.
L’événement FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE Pollestres a été mis à jour le 2026-01-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME