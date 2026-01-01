FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE Pollestres

FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE Pollestres samedi 10 janvier 2026.

Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Début : 2026-01-10 16:00:00
fin : 2026-01-10

2026-01-10

Un évènement 100% Portugal dans une ambiance des plus conviviales.
Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 91 

A 100% Portuguese event in a friendly atmosphere.

