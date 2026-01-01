FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE

Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Un évènement 100% Portugal dans une ambiance des plus conviviales.

.

Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 100% Portuguese event in a friendly atmosphere.

L’événement FÊTE CULTURELLE PORTUGAISE Pollestres a été mis à jour le 2026-01-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME