Fête d’anniversaire 50 ANS Centre Social VIVA Sioule Salle A. Pradel et Centre Social Ébreuil

Salle A. Pradel et Centre Social Place de la Gare Ébreuil Allier

Tarif : 12 – 12 – EUR

Repas et soirée dansante

Début : 2025-10-04 13:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

14h Des activités pour toutes et tous ESCAPE GAME, EXPO, JEUX …

18h Discours d’anniversaire suivi d’un apéritif festif et animé pour tous

20h30 Repas (Amuse bouche, poulet Yassa, gâteau d’anniversaire) et soirée dansante !

Salle A. Pradel et Centre Social Place de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr

English :

2pm: Activities for everyone: ESCAPE GAME, EXHIBITION, GAMES…

6pm: Birthday speech followed by a festive, lively aperitif for all

8:30pm: Meal (Amuse bouche, poulet Yassa, birthday cake) and dancing!

German :

14h: Aktivitäten für alle und jeden ESCAPE GAME, AUSSTELLUNG, SPIELE …

18h: Geburtstagsrede, gefolgt von einem festlichen und animierten Aperitif für alle

20:30 Uhr: Essen (Amuse bouche, Huhn Yassa, Geburtstagskuchen) und Tanzabend!

Italiano :

14:00: Attività per tutti: GIOCO DI FUGA, MOSTRA, GIOCHI…

ore 18.00: Discorso di compleanno seguito da un aperitivo festoso e vivace per tutti

ore 20.30: Cena (amuse bouche, pollo yassa, torta di compleanno) e ballo!

Espanol :

14.00 h: Actividades para todos: JUEGO DE ESCAPE, EXPOSICIÓN, JUEGOS…

18.00 h: Discurso de cumpleaños seguido de un aperitivo festivo y animado para todos

20.30 h: Comida (aperitivo, pollo yassa, tarta de cumpleaños) y ¡a bailar!

