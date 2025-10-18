FÊTE D’ANNIVERSAIRE D’ODESSA Montpellier

121 Rue de Font Couverte Montpellier

18 octobre 2025

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Fête d’anniversaire d’Odessa à Montpellier — un festival chaleureux aux couleurs ukrainiennes

Nous préparons un événement festif unique à Montpellier dédié à l’anniversaire de la ville d’Odessa

Programme de la soirée

Halle Tropisme | 18 octobre | 16h00 22h30

16h00 17h30 | Accueil & Marché artisanal

Vente aux enchères caritative soutien aux artistes et projets culturels à Odessa et alentour

( objets faits main, vêtements, bijoux, œuvres d’art, origami, tableaux )

Stands & expositions

● Olesya Lisa — peintures, créations en résine époxy, objets décoratifs

➡ Atelier peinture sur t-shirt en coton avec des peintures spéciales pour textile

(15–20 min)

Larysa Osadchuk (Animation Création Culture Origami) — exposition d’origamis

Olena Khorenko — huiles aromatiques, aromathérapie, collection de parfums à base d’huiles naturelles, ainsi qu’une sélection de produits pour la santé et la beauté (collagène, aloe vera, etc.)

Anastasia Ermakova — artiste peintre

Atelier enfants maquillage & animations créatives — animé par Alona Khorenko, maquilleuse professionnelle

17h30 17h50 | Mini-spectacle d’origami “ Magie d’origami ”

Par Larysa Osadchuk et l’Association Animation Création Culture Origami — tout public

18h00 20h30 | Spectacle musical “ Un Jour à Odessa “

Durée 1h30

19h30 20h30 | Restauration sur place

En partenariat avec le restaurateur pour proposer des plats typiques d’Odessa

20h30 22h30 | Soirée dansante

DJ set festif par Nadejda DJ aux couleurs musicales d’Ukraine, d’Odessa et de France

Entrée gratuite .

121 Rue de Font Couverte Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

Odessa’s birthday party in Montpellier? a warm festival of Ukrainian colors

We are preparing a unique festive event in Montpellier dedicated to the anniversary of the city of Odessa

German :

Odessas Geburtstagsparty in Montpellier ? ein herzliches Festival mit ukrainischen Farben

Wir bereiten eine einzigartige Festveranstaltung in Montpellier vor, die dem Geburtstag der Stadt Odessa gewidmet ist

Italiano :

La festa di compleanno di Odessa a Montpellier? Una festa calorosa con i colori dell’Ucraina

Stiamo preparando un evento festivo unico a Montpellier dedicato all’anniversario della città di Odessa

Espanol :

Fiesta de cumpleaños de Odessa en Montpellier… una cálida fiesta con colores ucranianos

Estamos preparando un evento festivo único en Montpellier dedicado al aniversario de la ciudad de Odessa

