Vion

Fête d’Antan

Stade Municipal Vion Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Les Vieux Métiers

Pour la deuxieme année l’association Génér’Actions Vionnaise, organise sa fete d’Antan avec pour cette année le thème des vieux métiers. Démonstration de vieux métiers, balade tracteurs et mobylettes. Animations toute la journée, restauration sur place, feu d’artifice. .

Stade Municipal Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 48 05

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English :

Traditional Trades

L’événement Fête d’Antan Vion a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Sarthe