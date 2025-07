Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc

Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc dimanche 3 août 2025.

Fête d’Anzy-le-Duc

Dans le bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 06:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Dès 6h du matin, brocante pour toute la journée. En même temps, marché d’artisans et de producteurs. Défilé du char du Comité des jeunes dans la matinée.

Des structures gonflables seront là pendant l’après midi et dès 16h30 un spectacle gratuit Accro Bike. Un spectacle de vélo acrobatique. Apéro musical avec le groupe Rebel Echoes Repas à partir de 19h30 avec bavette frites ! Et à 21h de nouveau Accro-Bike .

Dans le bourg Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 68 00 comitedesfetesanzyleduc@gmail.com

English : Fête d’Anzy-le-Duc

German : Fête d’Anzy-le-Duc

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-21 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III