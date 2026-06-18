FÊTE D’ARGELOUSE Place LARRIVAL Argelouse

Argelouse

FÊTE D’ARGELOUSE

Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

FÊTE DU VILLAGE D’ARGELOUSE

Vide grenier & brocante

Concours de pétanque

Tripes à 9h30

Barbecue du midi 8€

Tapas du soir 5€ avec animation musicale

Réservations 06 38 67 85 85

FÊTE DU VILLAGE D’ARGELOUSE

Vide grenier & brocante

Concours de pétanque

Tripes à 9h30

Barbecue du midi 8€

Tapas du soir 5€ avec animation musicale

Réservations 06 38 67 85 85 .

Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 85 85

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English : FÊTE D’ARGELOUSE

ARGELOUSE VILLAGE FESTIVAL

Garage sale & flea market

Pétanque tournament

Tripe at 9:30 a.m.

Lunch barbecue at 8?

Tapas in the evening: 5? with live music

Reservations: 06 38 67 85 85

L’événement FÊTE D’ARGELOUSE Argelouse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande