FÊTE D’ARGELOUSE Place LARRIVAL Argelouse
FÊTE D’ARGELOUSE Place LARRIVAL Argelouse dimanche 5 juillet 2026.
Argelouse
FÊTE D’ARGELOUSE
Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00
Date(s) :
2026-07-05
FÊTE DU VILLAGE D’ARGELOUSE
Vide grenier & brocante
Concours de pétanque
Tripes à 9h30
Barbecue du midi 8€
Tapas du soir 5€ avec animation musicale
Réservations 06 38 67 85 85
FÊTE DU VILLAGE D’ARGELOUSE
Vide grenier & brocante
Concours de pétanque
Tripes à 9h30
Barbecue du midi 8€
Tapas du soir 5€ avec animation musicale
Réservations 06 38 67 85 85 .
Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 85 85
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English : FÊTE D’ARGELOUSE
ARGELOUSE VILLAGE FESTIVAL
Garage sale & flea market
Pétanque tournament
Tripe at 9:30 a.m.
Lunch barbecue at 8?
Tapas in the evening: 5? with live music
Reservations: 06 38 67 85 85
L’événement FÊTE D’ARGELOUSE Argelouse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande