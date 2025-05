Fête d’Aujols – Aujols, 28 juin 2025 07:00, Aujols.

Lot

Fête d’Aujols Le Bourg Aujols Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Aujols se prépare pour un pur weekend de fête et vous attends les 28 et 29 juin.

Pétanque, musique, marché gourmand et repas champêtre.

Plus d’infos à venir. .

Le Bourg

Aujols 46090 Lot Occitanie +33 6 75 86 92 05 aujolsenfete@outlook.fr

English :

Aujols is gearing up for a weekend of festivities on June 28 and 29.

German :

Aujols bereitet sich auf ein reines Festwochenende vor und erwartet Sie am 28. und 29. Juni.

Italiano :

Aujols si sta preparando per un fine settimana di festeggiamenti il 28 e 29 giugno.

Espanol :

Aujols se prepara para un fin de semana de fiesta los días 28 y 29 de junio.

L’événement Fête d’Aujols Aujols a été mis à jour le 2025-05-09 par OT CVL Lalbenque Limogne