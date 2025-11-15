Fête d’automne à Lanteuil Lanteuil

Fête d’automne à Lanteuil

2 Place de la Mairie Lanteuil Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La Fête d’automne à Lanteuil propose un après-midi festif avec spectacles folkloriques, animations musicales et un repas dansant autour d’un plat traditionnel. L’ambiance conviviale est assurée avec buvette et crêpes sur place .

2 Place de la Mairie Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 83 05

