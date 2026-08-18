Informations pratiques

Argol

Fête d’Automne

Place des Anciens Combattants Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-29 17:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Musée Vivant des Vieux Métiers

Lors de ces jours de fête, voyagez dans le temps au travers des animations des ateliers du musée, la vie d’autrefois dans le Ty Coz et l’épicerie, la forge, le tournage sur bois, la fabrication des cuillères en bois, le tissage du lin et du chanvre, la broderie, la laine, la fabrication des cordes, la vannerie, la poterie, le sabotier, la fabrication du savon de façon familiale, l’écrémage du lait, la fabrication du beurre, la dorure à la feuille d’or, le repassage des coiffes, l’apiculture, l’initiation à la danse bretonne, le pressage des pommes, du cidre, la cuisson du pain et des brioches au feu de bois.

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Musée Vivant des Vieux Métiers

Place des Anciens Combattants

Tout public

8€ / 3,50€ pour les enfants

Pas de réservation nécessaire sauf groupe plus de 20 personnes

02 56 04 81 59

Programme par journée sur www.museevivant.frwww.museevivant.fr .

Place des Anciens Combattants Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59

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English :

L’événement Fête d’Automne Argol a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime