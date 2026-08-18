Fête d’Automne Argol
mardi 20 octobre 2026 · Argol
Informations pratiques
Argol
Fête d’Automne
Place des Anciens Combattants Argol Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-29 17:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Musée Vivant des Vieux Métiers
Lors de ces jours de fête, voyagez dans le temps au travers des animations des ateliers du musée, la vie d’autrefois dans le Ty Coz et l’épicerie, la forge, le tournage sur bois, la fabrication des cuillères en bois, le tissage du lin et du chanvre, la broderie, la laine, la fabrication des cordes, la vannerie, la poterie, le sabotier, la fabrication du savon de façon familiale, l’écrémage du lait, la fabrication du beurre, la dorure à la feuille d’or, le repassage des coiffes, l’apiculture, l’initiation à la danse bretonne, le pressage des pommes, du cidre, la cuisson du pain et des brioches au feu de bois.
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Musée Vivant des Vieux Métiers
Place des Anciens Combattants
Tout public
8€ / 3,50€ pour les enfants
Pas de réservation nécessaire sauf groupe plus de 20 personnes
02 56 04 81 59
Programme par journée sur www.museevivant.frwww.museevivant.fr .
Place des Anciens Combattants Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59
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English :
L’événement Fête d’Automne Argol a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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