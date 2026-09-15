Fête d’automne au conseil départemental – Gallé Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Fête d’automne au conseil départemental – Gallé
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Fête d’automne au conseil départemental sur le thème de Monsieur Gallé, village associatif et exposants, brocante des enfants, animations pour les enfants, espaces restaurations.Tout public
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Fall Festival at the Departmental Council, featuring Mr. Gallé, community organizations and exhibitors, a children’s flea market, children’s activities, and food courts.
L’événement Fête d’automne au conseil départemental – Gallé Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY
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