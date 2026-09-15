Informations pratiques

Nancy

Fête d’automne au conseil départemental – Gallé

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Fête d’automne au conseil départemental sur le thème de Monsieur Gallé, village associatif et exposants, brocante des enfants, animations pour les enfants, espaces restaurations.Tout public

0 .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fall Festival at the Departmental Council, featuring Mr. Gallé, community organizations and exhibitors, a children’s flea market, children’s activities, and food courts.

L’événement Fête d’automne au conseil départemental – Gallé Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY